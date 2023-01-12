مراسل «القاهرة الإخبارية»: أنباء عن سيطرة كاملة للقوات الروسية على سوليدار

جدة - نرمين السيد - قال حسين مشيك، مراسل "القاهرة الإخبارية" من موسكو، إن القوات الروسية تواصل عملية التقدم وتطهير مدينة سوليدار من القوات الأوكرانية، ويقوم الجيش الروسى باقتحام بعض الأحياء الصغيرة التى تعتبر جيوبًا لمدينة سوليدار بمقاطعة دونيتسك.





وأضاف فى رسالته لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن الأنباء التى تصدر من السلطات الموالية لروسيا فى مقاطعة "دونيتسك" تتحدث عن سيطرة شبه كاملة للقوات الروسية على مدينة سوليدار، لكن وزارة الدفاع الروسية لم تعلن رسميا حتى الآن السيطرة الكاملة على المدينة.

وأشار إلى أن الجانب الأوكرانى يؤكد أن المعارك ما زالت مستمرة فى المدينة، بالرغم من أن الأنباء تتحدث عن سيطرة شبه كاملة للقوات الروسية.

وتابع أن مدينة سوليدار تشكل محورًا استراتيجيًا مهمًا للجانب الروسى، بالإضافة إلى أن هذه المدينة سوف تعطى دفعة وأولوية للقوات الروسية، للتقدم إلى مدينة باخموت.

وأعلن الجيش الأوكرانى، اليوم الخميس، أن المعركة لا تزال مستمرة على جبهة "سوليدار" شرق البلاد، رغم التقارير الروسية، التى تواترت حول سيطرة موسكو على المدينة الاستراتيجية.