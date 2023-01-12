جدة - نرمين السيد - وأضاف "الشوبكى" فى تصريحات لقناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الخميس، أن حرب الطاقة بدأت بين الدول الغربية وأمريكا من جهة وروسيا من الجهة الأخرى، والمعركة بدأت عندما قلصت روسيا صادراتها من الغاز للقارة الأوروبية، ورغم ذلك لم تمتنع أوروبا عن شراء الغاز الروسى.
وأشار إلى أنها قامت بتوقيع عقوبات على صادرات النفط البحرية الموجهة لأوروبا، ووضع سقوف سعرية للصادرات وستليها عقوبات أخرى تكون مؤثرة بشكل أكبر على المواد النفطية الروسية.
وأوضح أن أوروبا جهزت نفسها بمخزونات كبيرة من المنتجات النفطية، لأنها كانت تستورد 60 من المئة من المنتجات من روسيا وخاصة الديزل، مضيفا أن الهدف من العقوبات تقليص إيرادات روسيا من صادرات النفط وتقليص قدرتها على مواصلة حربها على أوكرانيا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر خبير طاقة لـ«القاهرة الإخبارية»: العقوبات الغربية أثرت على الاقتصاد الروسى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.