خبير طاقة لـ«القاهرة الإخبارية»: العقوبات الغربية أثرت على الاقتصاد الروسى

جدة - نرمين السيد - وأضاف "الشوبكى" فى تصريحات لقناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الخميس، أن حرب الطاقة بدأت بين الدول الغربية وأمريكا من جهة وروسيا من الجهة الأخرى، والمعركة بدأت عندما قلصت روسيا صادراتها من الغاز للقارة الأوروبية، ورغم ذلك لم تمتنع أوروبا عن شراء الغاز الروسى.

وأشار إلى أنها قامت بتوقيع عقوبات على صادرات النفط البحرية الموجهة لأوروبا، ووضع سقوف سعرية للصادرات وستليها عقوبات أخرى تكون مؤثرة بشكل أكبر على المواد النفطية الروسية.

وأوضح أن أوروبا جهزت نفسها بمخزونات كبيرة من المنتجات النفطية، لأنها كانت تستورد 60 من المئة من المنتجات من روسيا وخاصة الديزل، مضيفا أن الهدف من العقوبات تقليص إيرادات روسيا من صادرات النفط وتقليص قدرتها على مواصلة حربها على أوكرانيا.