الخارجية الامريكية: عدم مشاركة الأردن في منتدى النقب "أمر متروك لها"

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الخميس 12 يناير 2023 11:05 مساءً - لا يوجد مقالات

دوت الخليج :- كشف مستشار وزارة الخارجية الأمريكية ديريك شوليه، أن اجتماعات منتدى النقب بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي"تعد أكبر اجتماع بين إسرائيل وشركائها الإقليميين منذ عام 1991". جاء ذلك في تصريحات أدلى بها شوليه، الثلاثاء، لقناة الحرة الأمريكية. واعتبر شوليه أن عدم مشاركة الأردن في المنتدى "أمر متروك لها". وتابع: "الأمر متروك بالطبع للدول، لتقرر ما إذا كانت تريد الحضور أم لا". وفي السياق، شدد المسؤول الأمريكي على أن النتائج الملموسة التي سيتم التوصل لها عبر هذه الاجتماعات "ستحفز الدول التي لم تكن جزءا منه على الانضمام"، مشيرا إلى أن جميع دول المنطقة "ستستفيد" من نتائج هذه الاجتماعات. وأضاف أن غالبية جلسات المنتدى ركزت بشكل أساسي على "ضرورة الخروج بنتائج ملموسة "يمكن أن تفيد جميع الناس في المنطقة، ومن بينها تعزيز الاقتصاد الفلسطيني وتحسين نوعية الحياة للفلسطينيين والآخرين.

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