القاهرة الإخبارية- مسؤول أمريكى سابق: الجمهوريون وترامب يسعون لمحاكمة بايدن

وأضاف "الغبرا" فى تصريحات لقناة "القاهرة الإخبارية" من واشنطن، اليوم الخميس، أن الموقف القانونى يؤكد أنه ليس من صلاحيات نائب الرئيس إخراج وثائق سرية من البيت الأبيض، أو الاحتفاظ بها وهو ليس لديه تلك الصفة القانونية.
وأشار إلى أن الجمهوريين وترامب يسعون لمحاكمة رأى عام للرئيس الأمريكى بايدن، رغم أنه من الممكن أن تكون هذه الوثائق تحوى معلومات غير سرية للغاية.
وأكد أن المحامين يفتشون بيوت ومكاتب الرئيس الأمريكى بايدن للوصول إلى وثائق أخرى، والبيت الأبيض فى ثورة دفاع عن نفسه قبل محاكمة الرأى العام، ولم يكن هناك تحقيق قانونى ملموس، وتم تعيين مفتش لمعرفة حجم المشكلة.
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