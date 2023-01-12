القاهرة الإخبارية- مسؤول أمريكى سابق: الجمهوريون وترامب يسعون لمحاكمة بايدن

جدة - نرمين السيد - قال حازم الغبرا، مستشار سابق بالخارجية الأمريكية، إن نائب الرئيس الأمريكى ليس لديه صلاحيات رئيس الجمهورية، وترامب دافع عن نفسه فيما يخص الوثائق التى تم اكتشافها لديه أثناء فترة رئاسته، وأنه من حقه الكشف عن سرية أى ملف يريده.





وأضاف "الغبرا" فى تصريحات لقناة "القاهرة الإخبارية" من واشنطن، اليوم الخميس، أن الموقف القانونى يؤكد أنه ليس من صلاحيات نائب الرئيس إخراج وثائق سرية من البيت الأبيض، أو الاحتفاظ بها وهو ليس لديه تلك الصفة القانونية.

وأشار إلى أن الجمهوريين وترامب يسعون لمحاكمة رأى عام للرئيس الأمريكى بايدن، رغم أنه من الممكن أن تكون هذه الوثائق تحوى معلومات غير سرية للغاية.

وأكد أن المحامين يفتشون بيوت ومكاتب الرئيس الأمريكى بايدن للوصول إلى وثائق أخرى، والبيت الأبيض فى ثورة دفاع عن نفسه قبل محاكمة الرأى العام، ولم يكن هناك تحقيق قانونى ملموس، وتم تعيين مفتش لمعرفة حجم المشكلة.