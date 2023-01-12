العالم اليوم - فيديو يوثق.. سيارة تيسلا تتسبب بحادث سير مروع

انتم الان تتابعون خبر فيديو يوثق.. سيارة تيسلا تتسبب بحادث سير مروع من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 12 يناير 2023 10:20 مساءً - رصدت كاميرا مراقبة مثبتة في جسر بولاية كاليفورنيا الأميركية لحظات وقوع حادث مروع تسببت به سيارة "تيسلا" الذاتية القيادة، في واقعة تثير الأسئلة بشأن أمان هذه المركبة الكهربائية.

وذكرت وسائل إعلام أميركية أن الحادث وقع على طريق جسر خليج سان فرانسيسكو في أواخر نوفمبر الماضي، لكن السلطات كشفت عن الفيديو أخيرا.

وأدى الحادث أدى إلى تحطم ثماني مركبات وجرح 9 أشخاص، بينهم طفل في الثانية من عمره.

وبحسب الفيديو، غيّرت سيارة "تيسلا" مسارها في الطريق السريع، وذلك قبل أن تخفض سرعتها بشكل كبير ومفاجئ، مما أدى إلى اصطدام السيارة التي خلفها بها، وتتالت عمليات الاصطدام التي كان بعضها قويا.

وبعد الحادث، اضطرت السلطات المحلية إلى إغلاق الجسر لمدة تزيد على الساعة.

وسيارة "تيسلا" التي كانت في الحادث من طراز "موديل أس"، وتبين من التحقيقات أن السائق كان يستخدم نظام القيادة الذاتية بشكل كامل.

وقال السائق إن السيارة شغلت نظام الكوابح فجأة، مما أدى إلى تخفيض سرعتها بشكل كبير.

والمفارقة أن الحادثة وقعت بعد ساعات من إعلان الرئيس التنفيذي لشركة "تيسلا"، إيلون ماسك، توفر النظام الذاتي القيادي لسيارات "تيسلا" من نوع "بيتا" في أميركا الشمالية.