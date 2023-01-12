روسيا توسع قائمة العقوبات ضد بريطانيا

روسيا توسع قائمة العقوبات ضد بريطانياأعلنت وزارة الخارجية الروسية، الخميس، عن إضافة 36 عضواً من مجلس الوزراء البريطاني وممثلي وكالات إنفاذ القانون والصحفيين البريطانيين إلى قائمة المحظورين.

ونقلت وكالات الأنباء الروسية عن الوزارة، في بيان لها، القول: "فيما يتعلق بالمسار المناهض لروسيا من الحكومة البريطانية، التي تواصل بنشاط تطبيق آلية العقوبات الشخصية وتقوم بحملة دعائية مكثفة بهدف تشويه سمعة بلادنا وعزلها على الساحة الدولية، فقد تقرر إدراج بشكل إضافي عدد من أعضاء مجلس الوزراء وممثلي قوات الأمن في قائمة التوقف الروسية".

ولفت البيان إلى أن العقوبات تشمل "أشخاصاً عاملين في الإدارات والهيئات الصحفية في المملكة المتحدة، يبلغ عددهم الإجمالي 36 شخصاً".

وأضاف: "بعد أن تخلت عمداً عن حوار خلاق وبناء، تواصل لندن خط المواجهة، بالاشتراك مع واشنطن، وتنشر معلومات كاذبة عن روسيا، وتحرض على رهاب روسيا".

وأكد البيان أن روسيا "مضطرة للتذكير أن الأعمال العدائية والخطاب العدواني لمسؤولي المملكة المتحدة لن يستمر من دون استجابة كافية، وأن دعم نظام النازيين الجدد في كييف سيكلف أسياده الغربيين غالياً، يعلمنا التاريخ أنه لا يمكن للجميع إدراك الحقائق الواضحة".

الجدير ذكره أن بريطانيا تعتبر في مقدمة الدول التي تدعم أوكرانيا عسكرياً، وعبر فرض العقوبات والتضييق على روسيا، حيث قال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إنّ "المملكة المتحدة تعتزم الحفاظ على مستواها الحالي من الدعم العسكري لكييف عام 2023 أو حتى زيادته".

وقام رئيس الوزراء البريطاني الجديد بزيارته الأولى لكييف في 19 نوفمبر الماضي، وتعهّد مواصلة الدعم القوي الذي قدمته بريطانيا لأوكرانيا في عهد من سبقوه في المنصب.