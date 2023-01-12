جدة - نرمين السيد - قال المدعى العام الأمريكى ميريك جارلاند، إن قرر صباح اليوم تكليف روبرت هيرك مستشارًا للتحقيق فى قضية الوثائق المسربة التى عثر عليها بخزينة مغلقة بمكتب الرئيس الأمريكى جو بايدن للوقوف على وجود انتهاكًا للقوانين بشأنها.





وأضاف "جارلاند" خلال وقائع المؤتمر الصحفى الذى نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الخميس، أن روبرت هيرك لديه باع طويل كمدع عام فى 2003 وانضم إلى وزارة العدل وعمل بمجال التزوير فى مواجهة الإرهاب، وأصبح مساعدًا أساسيًا لوزارة العدل وهو مسؤول عن الفساد العام والأمن القومى. وأكد أن التعيين مستشارا للتحقيق فى القضية يؤكد أن وزارة العدل ملتزمة أمام الرأى العام الأمريكى لإظهار الحقائق، وأن الوزارة تعتمد فى تلك الوقائع على القوانين.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر القاهرة الإخبارية.. المدعى العام الأمريكى: كلفت ببدء التحقيق فى وثائق بايدن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.