العالم اليوم - "خليجي 25".. العراق وعمان إلى نصف النهائي

انتم الان تتابعون خبر "خليجي 25".. العراق وعمان إلى نصف النهائي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 12 يناير 2023 09:22 مساءً - تأهل منتخبا العراق "وعمان إلى نصف نهائي كأس الخليج العربي "خليجي 25" المقامة بالبصرة العراقية، يوم الأربعاء، وذلك بفوز "المضيف" على اليمن وعمان على السعودية.

وفي المباراة الأولى تناوب على تسجيل خماسية العراق كل من مصطفى ناظم (40) وأمجد عطوان (64) وأيمن حسين(72و74) وحسين علي (89).

وتصدر المنتخب العراقي ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط، متساوياً مع عمان الفائزة على السعودية 1-2، ولكن مع فارق الأهداف لصالحه. وتجمد رصيد الأخضر عند 3 نقاط في المركز الثالث، فيما تذيلت اليمن الترتيب من دون أي نقطة.

وهو الفوز الثاني توالياً للعراق بعد تخطيه المنتخب السعودي في الجولة الثانية بهدفين نظيفين، وقبلهما اكتفى بنقطة واحدة من تعادل سلبي امام عُمان.

كما انه الانتصار الرابع للعراق على حساب اليمن في تاريخ مشاركاتهما في بطولات كأس الخليج، حيث التقيا أربع مرات تعادلا فيها مرة واحدة.

وفي المباراة الثانية، تغلب المنتخب العماني على نظيره السعودية 2-1.

ثنائية عمان حملت توقيع المنذر العلوي (34) وحار السعدي (84)، فيما سجل الهدف السعودي الوحيد تركي العمارفي الدقيقة (41)