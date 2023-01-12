مجلس الأمن القومى الروسى: زيادة نفوذ المخابرات الأجنبية فى الفضاء السيبرانى

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 12 يناير 2023 08:25 مساءً - قال مجلس الأمن القومى الروسى اليوم الخميس إن وكالات الاستخبارات الأجنبية كثفت بشكل كبير من تأثيرها المدمرعلى البنية التحتية للفضاء السيبرانى وتكنولوجيا المعلومات الروسية العام الماضى.

ونقلت وكالة أنباء تاس الروسية عن المكتب الصحفي لمجلس الأمن الروسي قوله إن اللجنة المشتركة بين الوكالات التابعة لمجلس الأمن الروسي بشأن أمن المعلومات لاحظت أن وكالات الاستخبارات الأجنبية كثفت بشكل كبير من تأثيرها المدمر على البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات الروسية العام الماضي .

وعقدت اللجنة يوم الخميس اجتماعا لاستعراض أمن المعلومات في روسيا في عام 2022 وإجراءات تعزيزه.

وقالت اللجنة "لوحظ أن الوضع تميز بزيادة كبيرة في حجم وكثافة التأثير المعلوماتى والفنى المدمر على البنية التحتية للمعلومات الوطنية، الذي قامت به الوكالات الخاصة للدول الأجنبية والجماعات الإجرامية الدولية".

وفي الوقت ذاته، أشار المشاركون إلى أن الإجراءات التي اتخذتها السلطات والهياكل ذات الصلة جعلت من الممكن مواجهة هذه التهديدات.

وقال المجلس عقب الاجتماع إن "الإجراءات التي تم اتخاذها جعلت من الممكن منع خرق وسلامة واستدامة تشغيل البنية التحتية للمعلومات".

كما طورت اللجنة مجموعة من الإجراءات لتعزيز أمن المعلومات وسط التهديدات والتحديات المحتملة.