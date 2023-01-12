«القاهرة الإخبارية».. بايدن: مؤشرات إيجابية حول تراجع التضخم

جدة - نرمين السيد - قال جو بايدن، الرئيس الأمريكى، إنه فى الشهر الماضى كانت أقل نسبة زيادة فى أسعار المواد الغذائية منذ عامين، كما وصل التضخم لأقل مستوى له حيث وصل إلى 3% بشكل سنوى وهى مؤشرات إيجابية حول تراجع التضخم.





وأضاف بايدن، خلال كلمته عن الوضع الاقتصادى فى أمريكا، أن انخفاض التضخم وزيادة المرتبات، دليل على أن الخطط الاقتصادية ناجحة، وقبل سنوات كان الاقتصاد فى وضع سيء والملايين خسروا وظائفهم. وأشار إلى أن الاقتصاد كان يعانى، وتصرفنا من خلال استراتيجية جديدة لإنقاذ الاقتصاد من تداعيات الجائحة، وقمنا بوضع أسس لاقتصاد حى ونشط لعقود قادمة، موضحا أن البطالة أصبحت أقل نسبة منذ 15 عامًا، وتم توفير 11 مليون وظيفة خلال عامين، بما فيها 750 ألف وظيفة فى قطاع التصنيع، وأصبحت العائلات الأمريكية تتنفس الصعداء وهذا لم يحدث فى أى وقت من تاريخنا.

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