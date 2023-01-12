مسؤول أوكرانى لـ «القاهرة الإخبارية»: الوضع فى سوليدار غاية فى الصُّعوبة

جدة - نرمين السيد - أعلنت نائبة وزير الدفاع الأوكرانى، هانا ماليار، اليوم الخميس، أن موسكو تعزز قواتها فى البلاد، لكن القوات الأوكرانية تخوض معارك ضارية للسيطرة على بلدة سوليدار فى الشرق.





بحسب غيث أحمد مناف، عضو هيئة الإعلام الحربى الأوكرانى، فإن الوضع فى سوليدار غاية فى الصعوبة على الطرفين، ليس فقط على الطرف الأوكرانى وحده أو حتى الروسى، كونهما يستخدمان أقصى درجات القوى فى تلك المعركة.

أضاف "مناف" لقناة "القاهرة الإخبارية" أن الأمر يزداد فى الصعوبة؛ نتيجة لوجود قوات مرتزقة هناك، فضلًا عن وجود القوات الروسية التى تحاول السيطرة على تلك المدينة.

وأوضح المسؤول الأوكرانى أن الروس يبحثون عن نصر وشيك لتحقيقه فى أى مدينة كانت كبيرة أو حتى قرية وبلدة صغيرة لا يتجاوز سكانها 10 آلاف مواطن ليعلنوا ذلك أمام العالم، مؤكدًا أن الجيش الروسى يبحث عن النصر، أما نظيره الأوكرانى فيبحث عن السيطرة الكاملة على المدينة؛ ولهذا ستوجد عمليات كر وفر لا نهاية لها.