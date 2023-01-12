«القاهرة الإخبارية».. بايدن: 300 مليار دولار استثمارات في قطاع التصنيع

جدة - نرمين السيد - أكد الرئيس الأمريكى، جو بايدن، أن الأسبوع الماضى، بدأت إمدادات الأنسولين لمرضى السكرى وانخفضت إلى 35 دولار فى الشهر، وفى الأسبوع الماضى كان هناك عقوبات على من يرفع الأسعار بمعدل أعلى من معدل التضخم، بالإضافة إلى أن هناك شراء للأجهزة التى تخفض استهلاك الوقود وهذا بفضل القوانين التى اعتمدناها العام الماضى.





وأضاف خلال كلمته عن الوضع الاقتصادى فى أمريكا، نقلتها "القاهرة الإخبارية"، أن هناك استثمارات تاريخية بالتصنيع الأمريكى، والشركات أعلنت عن 300 مليار دولار استثمارات فى قطاع التصنيع، مضيفا أن مجلس النواب انتخب رئيسًا جديدًا له، ومستعدون للعمل معه ونرجو من الكونجرس الأمريكى أن يحرز تقدمًا بالنسبة للشعب الأمريكى. وتابع أن الجمهوريين عليهم اعتماد التشريع الأول للحد من الغش فى إقراراتهم الضريبية، مشيرا إلى أن العجز فى الميزانية وصل إلى 114 مليار دولار، وهناك استعداد لضريبة مبيعات قومية، سوف تزيد من الضرائب على الطبقة الوسطى، وتخفض على الأغنياء وهذا ما يفعله الجمهوريون، مؤكدا أن تشريعات تصل مكتبه من هذا القبيل سوف يستخدم حق الفيتو ضدها.

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