جدة - نرمين السيد - قالت سعاد ياى شين هوا، الكاتبة الصحفية من بكين، إننا يمكن أن نلاحظ أن تعزيز الولايات المتحدة واليابان للتحالف بينهما يستهدف الصين بشكل واضح، لأن الولايات المتحدة تتخذ الصين دائما كأكبر منافس لها، وخلال هذه السنوات تعمل الولايات المتحدة على تعزيز نفوذها وقدراتها بمنطقة آسيا.





وأضافت خلال مداخلة بالفقرة الإخبارية بشاشة "القاهرة الإخبارية": "كما أن طموحات اليابان تشهد ازديادا متناميا، خاصة بعد تصعيد عناصر القوى اليمينية فى اليابان لسدة الحكم فى البلاد، ولم تسع اليابان إلى بناء قوى عسكرية حديثة فحسب، بل تحاول أيضا القدوم على طريقة التوسع الخارجية وبصفتها دولة مجاورة هامة للصين تعتبر اليابان الصين تهديدا لها فى الاقتصاد وأمن الحدود، وهذا بسبب التطور المستمر للقوة الصينية، والآثار القديمة للغزو اليابانى للصين فى التاريخ، والذى ترك ذكريات حزينة لدى الصينيين". وتابعت: "تحتاج اليابان إلى مساعدة واشنطن لضمان أمنها، لذلك ستلتزم دائما باتباع السياسات الأمريكية خاصة فى سياستها ضد الصين، لذلك نلاحظ دائما توتر العلاقات بين البلدين".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كاتبة صحفية صينية لـ«القاهرة الإخبارية»: اليابان تحتاج إلى مساعدة واشنطن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.