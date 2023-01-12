الجيش الأوكرانى: بيلاروسيا لا تشكل حاليًا تهديدًا مباشرًا لأوكرانيا



حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 12 يناير 2023 07:27 مساءً - أكد قائد القوات المشتركة للقوات المسلحة الأوكرانية سيرهى نايف، اليوم /الخميس/، أن بيلاروسيا لا تشكل حاليًا تهديدًا مباشرًا لأوكرانيا لكن قوات الدفاع الأوكرانية تزيد تدريجياً من قدراتها الدفاعية على الحدود.

وقال نايف -وفقا لوكالة أنباء (يوكينفورم) الأوكرانية- إنه "في الوقت الحالي، لا يشكل الوضع من جانب بيلاروسيا تهديدًا مباشرًا لأوكرانيا، نحن على اتصال دائم بشركاء أجانب ، على وجه الخصوص ، مع شركاء من الولايات المتحدة وبولندا وحاليًا، لم تتغير وحدات القوات المسلحة البيلاروسية المنتشرة على طول حدود ولايتنا سواء من حيث الحجم أو الجودة".

وأشار إلي أن القوات الأوكرانية على دراية بالمعلومات الحالية وتحافظ على أداء المهام الموكلة لها بشكل احترافي من خلال زيادة قدراتها الفعلية بشكل تدريجي والانخراط في إجراءات لتحسين مهارات أفرادها.

من ناحية أخرى، عقد الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، اجتماعا تنسيقيا لمناقشة حماية حدود الدولة والوضع الأمني الحالي في المناطق الشمالية الغربية لأوكرانيا.

وذكرت الخدمة الصحفية للرئاسة الأوكرانية، أن الاجتماع تم عقده كجزء من رحلة عمل زيلينسكي إلى منطقة لفيف.. حسبما ذكرت وكالة أنباء يوكرين فورم الأوكرانية.

وناقش المشاركون في الاجتماع الوضع العملياتي على الحدود مع بيلاروسيا، وتم إطلاع الرئيس الأوكراني على حالة وتعزيز التحصينات على الحدود، وكذلك على الدعم المالي لحرس الحدود والعسكريين في المناطق المتاخمة لبيلاروسيا.

وقال زيلينسكي "نتفهم أنه باستثناء البيانات القوية، لا نرى أي شيء قوي هناك، لكن علينا أن نكون مستعدين على الحدود والمناطق".

كما استمع المشاركون في الاجتماع إلى معلومات حول ضمان الحماية والتشغيل الموثوق منه لمحطة ريفني للطاقة النووية.

وقال زيلينسكي إن الحماية من المخاطر الخارجية ستسهم في الأداء السلس للاقتصاد.