العدل الأوروبية: يحق للسائحين فى أوروبا استرداد أموالهم بسبب قيود كورونا

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 12 يناير 2023 07:27 مساءً - قالت أعلى محكمة فى الاتحاد الاوروبي ، الخميس، إن الكثير من المسافرين فى أوروبا بسبب قيود فيروس كورونا "قد يستحقون استردادا جزئيا على الأقل لأموالهم"، بحسب سكاى نيوز.

ونظرت محكمة العدل الأوروبية في الأمر، بعد أن طلبت محكمة في ألمانيا رأيها، وفق ما ذكرت وكالة أسوشييتد برس.

وتنظر محكمة ميونخ في قضية لشخصين اشتريا رحلة منظمة، في إجازة لمدة أسبوعين بجزيرة جران كناريا الإسبانية، ابتداء من 13 مارس 2020، في الوقت الذي ضربت فيه الجائحة أوروبا.

ويسعى الشخصان إلى تخفيض السعر بنسبة 70 بالمائة، بسبب القيود التى فُرضت هناك بعد يومين وعودتهما المبكرة.