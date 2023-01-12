عاجل- القاهرة الإخبارية: روسيا أفرجت عن جندى أمريكى كان محتجزًا لديها

جدة - نرمين السيد - وكان الرئيس الأمريكى، جو بايدن، تعهد فى وقت سابق، بأن واشنطن لا تزال ملتزمة بتأمين عودة الجندى السابق بمشاة البحرية الأمريكية بول ويلان إلى بلاده من روسيا.

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