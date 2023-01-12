«القاهرة الإخبارية».. أول رد من الرئيس الأمريكى على قضية الوثائق السرية

جدة - نرمين السيد - وأضاف "بايدن" خلال كلمته بالمؤتمر الصحفى عن الوضع الاقتصادى بأمريكا، اليوم الخميس، أن المحامين أجروا عمليات مراجعة واكتشفوا أن هناك عدد صغير من الوثائق السرية فى مكتبته الشخصية، وفورًا تم إخطار وزارة العدل بالتنسيق مع المحامين لوضع يدها على هذه الوثائق.
وأوضح بايدن أن الخطة الاقتصادية لإدارته أثبتت نجاحًا، وأكدت على وجود مؤشرات إيجابية حول تراجع التضخم، وذكر الوضع الاقتصادى داخل أمريكا، اليوم الخميس، أننا استطعنا خلق 11 مليون وظيفة خلال عامين.
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