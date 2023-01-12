القاهرة الإخبارية.. زيلينسكى يتعهد بدعم الدفاع عن باخموت وسوليدار

جدة - نرمين السيد - أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى نبأ عاجل، اليوم الخميس، بأن الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى تعهّد بتوفير «كل ما يلزم» من معدات للجنود الذين يقاومون الهجمات الروسية فى باخموت وسوليدار، وهما مدينتان فى شرق البلاد ترزحان تحت ضغط القوات الروسية.





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