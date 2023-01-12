العالم اليوم - قبل قمة الرياض.. ماذا يقول التاريخ عن مواجهات ميسي ورونالدو؟

انتم الان تتابعون خبر قبل قمة الرياض.. ماذا يقول التاريخ عن مواجهات ميسي ورونالدو؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 12 يناير 2023 07:20 مساءً - يتجدد اللقاء بين الأسطورتين، ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، وكريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي الجديد، في مواجهة ودية ضمن فعاليات موسم الرياض، يوم 19 يناير الجاري.

رونالدو انتقل إلى صفوف النصر في مفاجأة مدوية خلال يناير الجاري في صفقة انتقال حر بعد فسخ تعاقده مع مانشستر يونايتد الإنجليزي، ليظن البعض أن مواجهاته مع ميسي على مستوى الأندية انتهت.

السعودية تنظم مواجهة ودية احتفالية بين باريس سان جيرمان وفريق مكون من نجوم الهلال والنصر، وعلى رأسهم رونالدو.

المباراة ستكون المواجهة رقم 37 بين رونالدو وميسي بعد أن لعب الثنائي وجها لوجه في الكثير من البطولات مع أنديتهما السابقة، ومواجهتين وديتين مع منتخبات بلادهما.

رونالدو ضد ميسي

• لعب رونالدو ضد ميسي 36 مباراة في كل البطولات، نصفها ضمن منافسات الدوري الإسباني.

• المواجهات بين ميسي ورونالدو شهدت تفوقا للنجم الأرجنتيني الذي فاز 16 مرة مقابل 11 انتصار لرونالدو، بينما حضر التعادل 9 مرات.

• يتفوق ميسي بشكل طفيف في سباق الأهداف مع رونالدو في المواجهات المباشرة بينهما، حيث سجل ليونيل 22 هدفا مقابل 21 للبرتغالي.

• لم يلعب رونالدو ضد ميسي مباريات ودية مع الأندية من قبل، لكنهما لعبا مباراتين وديتين بين البرتغال والأرجنتين وفاز كل منهما في مباراة واحدة، كما سجل كل منهما في مرمى منتخب الآخر هدفا واحدا.

• أكبر مسيرة انتصار للاعب ضد الآخر كانت في الدوري الإسباني، بفوز ميسي 10 مباريات مقابل 4 فقط لرونالدو، بينما حضر التعادل 4 مرات.

• التفوق الوحيد لرونالدو على ميسي في عدد الانتصارات والأهداف كان في بطولة كأس ملك إسبانيا، حيث لعب الثنائي 5 مباريات لم يسجل خلالها ميسي أهدافا، بينما سجل كريستيانو 5 أهداف.

• بطولة واحدة شهدت تعادلا بين ميسي ورونالدو في الانتصارات، وهي دوري أبطال أوروبا، حيث تعادلا معا مرتين، وفاز ليونيل مرتين وكريستيانو مرتين، لكن الأرجنتيني سجل 3 أهداف مقابل هدفين للبرتغالي.