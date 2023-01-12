ليس هجومًا إلكترونيًا.. «إكسترا نيوز» تكشف سبب توقف رحلات الطيران الأمريكى

جدة - نرمين السيد - استعرضت قناة "إكسترا نيوز" سبب توقف رحلات الطيران الأمريكية، بعد أن أمرت إدارة الطيران الفيدرالية شركات الطيران بإيقاف جميع الرحلات الداخلية فى الولايات المتحدة، مؤقتًا، وعرضت القناة تقريرًا، كشفت خلاله عن السبب.





وقال التقرير: "أثار وقف رحلات الطيران فى أمريكا الكثير من علامات الاستفهام، بشأن طبيعة الخلل التقنى الذى أدى إلى ذلك، وعادت الرحلات الجوية للعمل مرة أخرى فى جميع أنحاء أمريكا بعد ساعات من التوقف، عقب تعرض إدارة الطيران الفيدرالية لخلل فى نظام NOTAM، الذى يرسل للطيارين معلومات حيوية يحتاجون إليها للتحليق بالطائرة". وتابع التقرير، أن مسؤول كبير، قال إن ملفًا تالفًا أثر على كل من النظام الأساسى والاحتياطى، وأكد وزير النقل الأمريكى، أنه لا يوجد دليل على وقوع هجوم إلكترونى، وإدارة الطيران الفيدرالية ستحدد المصدر بشكل أكبر لمنع حدوثه مرة أخرى.

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