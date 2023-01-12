«القاهرة الإخبارية».. بايدن: الخطة الاقتصادية لإدارتى أثبتت نجاحًا

جدة - نرمين السيد - وأضاف "بايدن" فى كلمته بالمؤتمر الصحفى عن الوضع الاقتصادى داخل أمريكا، اليوم الخميس، أننا استطعنا خلق 11 مليون وظيفة خلال عامين.
وأكد الرئيس الأمريكى أننا تصرفنا بحزم لإنقاذ الاقتصاد بعد الجائحة، وعملنا على توفير آلاف الوظائف فى كل المجالات.
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