القاهرة الإخبارية تعرض تقريرا عن دفعة ثانية من الوثائق السرية لــ«بايدن»

جدة - نرمين السيد - وقال التقرير: "جدل الوثائق السرية للرئيس الأمريكى جو بايدن لا زال مستمرا، لا سيما فى ضوء عثور مساعد الرئيس على مجموعة إضافية من المستندات فى مكان منفصل عن مكتب واشنطن، ولم يعرف بعد مستوى تصنيفها وعددها وموقعها الدقيق".

وأضاف: "معاونو بايدن يجوبون مواقع أخرى بحثا عن مواد سرية جديدة بعد اكتشاف محاميى بايدن الشخصيين وثائق داخل مركز بن بايدن للدبلوماسية والمشاركة العالمية فى نوفمبر الماضى، تعود لفترة توليه منصب نائب الرئيس الأسبق أوباما".

وتابع: "الوثائق التى عثر عليها حملت سفة (السرية) وتضمنت إحاطات عن دول أجنبية غطت موضوعات من بينها أوكرانيا وإيران والممكلة المتحدة، فضلا عن مذكرات للمخابرات الأمريكية".

واستطرد: "البيت الأبيض أعلن تسليم تلك المستندات إلى إدراة المحفوظات والسجلات الوطنية حيث يتم مراجعة الوثائق، فيما تباشر الشرطة الفدرالية ووزارة العدل تحقيقاتهم فى القضية، ورغم نفى بايدن معرفته بمحتوى تلك الوثائق لكنها ستشكل عقبة له فى علاقته بالجمهوريين، حيث وصف زعيمهم رئيس مجلس النواب الجديد ماكارثى الأمر بالمقلق للغاية".