العالم اليوم - الدولار يهبط لأدنى مستوى في 9 أشهر مقابل اليورو

انتم الان تتابعون خبر الدولار يهبط لأدنى مستوى في 9 أشهر مقابل اليورو من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 12 يناير 2023 06:22 مساءً - انخفض الدولار الأميركي إلى أدنى مستوى في تسعة أشهر تقريبا مقابل اليورو، الخميس، بعد أن أشارت بيانات التضخم الأميركية إلى أن الأسعار تمضي في اتجاه نزولي مستدام، مما رفع التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي سيتجه نحو إبطاء وتيرة رفع أسعار الفائدة.

وأظهرت البيانات تراجع أسعار المستهلكين الشهرية في ديسمبر للمرة الأولى منذ أكثر من عامين ونصف.

وقالت وزارة العمل، الخميس، إن مؤشر أسعار المستهلكين انخفض 0.1 بالمئة الشهر الماضي بعد ارتفاعه 0.1 بالمئة في نوفمبر. وهذا هو أول انخفاض يشهده المؤشر منذ مايو من عام 2020 عندما كان الاقتصاد يعاني من تداعيات الموجة الأولى من جائحة كوفيد-19.

وبلغ الدولار 1.0845 دولار مقابل اليورو، وهو أضعف مستوياته مقابل العملة الأوروبية الموحدة منذ 25 أبريل، وذلك بعد صدور تقرير مؤشر أسعار المستهلكين.

وانخفض الدولار 0.34 بالمئة مقابل اليورو إلى 1.0796 دولار الساعة 1415 بتوقيت غرينتش، و0.3 بالمئة مقابل الجنيه الإسترليني إلى 1.2187 دولار.

وانخفض مؤشر الدولار في أحدث تداول 0.407 بالمئة إلى102.7، وهو أدنى مستوى له منذ التاسع من يونيو.

كما تراجع الدولار في أحدث تداول 1.75 بالمئة مقابل الين إلى 130.2 ين للدولار.

وارتفع الدولار الأسترالي 0.59 بالمئة إلى 0.6947 دولار، كما صعد الدولار النيوزيلندي 0.18 بالمئة إلى 0.6378 دولار.

وجرى تداول اليوان الصيني في المعاملات الخارجية عند أعلى مستوى في خمسة أشهر بلغ 6.747 مقابل الدولار وسط تفاؤل بأن الاقتصاد الصيني في سبيله للتعافي.

وبالنسبة للعملات الرقمية، ارتفعت بتكوين لخامس يوم على التوالي وسجلت أعلى مستوى خلال شهر عند 18159 دولارا.