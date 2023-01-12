السعودية تقبض على 3 مقيمين منهم اردني بحوزتهم مواد مخدرة

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الخميس 12 يناير 2023 06:09 مساءً - دوت الخليج :- كشفت السلطات السعودية الثلاثاء , انها القت القبضعلى 3 مقيمين من الجنسيات السودانية والسورية والأردنية بمنطقتي الجوف والحدود الشمالية، بحوزتهم (228,900) قرص من مادة الإمفيتامين المخدر مخبأة في خزان شاحنة . وبينت انه جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة. عكاظ

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