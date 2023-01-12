كوريا الجنوبية: امتلاك الأسلحة النووية يؤكد الالتزام بالدفاع عن الأمة

جدة - نرمين السيد - قال مكتب الرئيس الكورى الجنوبى "يون سيوك-يول" اليوم الخميس، إن تصريحات الرئيس "يون" عن إمكانية حصول كوريا الجنوبية على الأسلحة النووية كانت تعبيرا عن التزامه الراسخ بالدفاع عن الأمة ضد التهديد النووى المتزايد لكوريا الشمالية.





وأكد مصدر مسؤول بالمكتب الرئاسى بكوريا الجنوبية -فى تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الكورية الجنوبية- أن تصريحات الرئيس الكورى خلال تقرير السياسات لوزيرى الخارجية والدفاع، تؤكد التزامه الراسخ وسط التهديد المتصاعد للأسلحة النووية لكوريا الشمالية، بالإضافة إلى تعزيز الردع الموسع بصورة فعالة داخل التحالف الأمنى بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة كإجراء واقعى فى الوقت الحالى. وأشار إلى أن رئيس كوريا الجنوبية قد شدد فى تصريحاته أيضا على أن بلاده يمكنها أن تنشر أسلحة نووية تكتيكية أو تمتلك أسلحتها النووية الخاصة إذا اشتدت استفزازات كوريا الشمالية، مؤكدا أن مبدأ الالتزام بمعاهدة حظر الانتشار النووى ما زال قائما.

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