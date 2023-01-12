العالم اليوم - رئيس بلدية لندن: "بريكست" أضعف اقتصاد بريطانيا

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 12 يناير 2023 05:22 مساءً - من المقرر أن يدعو رئيس بلدية لندن العمالي، صادق خان، داونينغ ستريت، الخميس، إلى الاعتراف "بالضرر الهائل" الناجم عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والإقرار بأن بريكست "لا يعمل".

وقال خان المعارض لـ"بريكست" في خطاب له: "بعد عامين من الإنكار، علينا الآن مواجهة الحقيقة الصعبة: خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لا يعمل".

وأضاف أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "أضعف اقتصادنا وكسر اتحادنا ولطّخ سمعتنا"، بحسب وكالة فرانس برس.

وقال خان بحسب مقتطفات خطابه "لا يمكنني ببساطة أن أبقى صامتا بشأن الأضرار الهائلة التي سببها بريكست".

لكنه لا يرى أن الوضع "لا يمكن إصلاحه" موضحا "نحن نحتاج إلى مزيد من التوافق مع جيراننا الأوروبيين - مقاربة مختلفة حيال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والقاسي والصعب" وهو ما يعني "نقاشا براغماتيا حول مزايا أن تكون (الدولة) جزءا من الاتحاد الجمركي والسوق الموحدة".

وبحسب رئيس بلدية لندن "لا أحد يريد أن يرى عودة الانقسام والطريق المسدود الذي سيطر على نظامنا السياسي لمدة خمس سنوات طويلة".

لكن "الحقيقة هي أن" المركز المالي القوي في لندن "تضرر بشدة من فقدان عقود ومواهب" ذهبت إلى أماكن أوروبية أخرى مثل باريس وأمستردام، وفق خان.