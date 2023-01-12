بينهم صحفيان.. إصابة 10 فلسطينيين خلال اقتحام قوات الاحتلال لنابلس

جدة - نرمين السيد - وقال مدير مركز الإسعاف والطوارئ فى الهلال الأحمر بنابلس أحمد جبريل -فى تصريح له- إن خمسة فلسطينيين أصيبوا بالرصاص الحى، بينهم الصحفيان ناصر أشتية وحسن قمحية، فيما أصيب آخران بجروح بعد أن دعسهما جيب عسكرى، وسجلت ثلاث إصابات بشظايا الرصاص.
وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت مدينة نابلس من عدة محاور، وحاصرت مخبزا فى البلدة القديمة من المدينة.
واندلعت مواجهات عنيفة بين قوات الاحتلال والشبان فى مناطق متفرقة من المدينة، أطلق خلالها الجنود الرصاص الحى والمغلف بالمطاط وقنابل الصوت والغاز باتجاههم، ما أدى إلى إصابة ثمانية مواطنين بالرصاص.
وأضاف جبريل أن قوات الاحتلال اعتقلت أربعة شبان، لم تعرف هوياتهم بعد، كانوا متواجدين داخل المخبز.
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