روسيا: لم نصل لاتفاق جديد لتبادل أسرى مع أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وكانت أوكرانيا قد استرجعت الأحد الماضى، 50 أسيرا من روسيا مقابل الإفراج عن العدد نفسه من الأسرى الروس، وفق بيان وزارة الدفاع الروسية.
وفى بيان الأحد، كشفت وزارة الدفاع الروسية عن صفقة تبادل أسرى مع السلطات الأوكرانية، وقالت "فى الثامن من يناير، ونتيجة للمفاوضات، أُعيد 50 عسكريا روسيا، كانوا فى خطر مميت أثناء أسرهم، من الأراضى التى يسيطر عليها نظام كييف".
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