سول: يتعين على الصين ألا تقيد دخول الوافدين بأسباب ليست متعلقة بـ كورونا

جدة - نرمين السيد - قالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، إنه يتعين على الصين ألا تقيد دخول الوافدين إليها لأسباب أخرى غير الأسباب المتعلقة بإجراءات الاستجابة لجائحة كوفيد-19، وذلك بعد أن قررت بكين تعليق خدمة إصدار التأشيرات للكوريين الجنوبيين، ردا على تشديد قيود الدخول على القادمين من الصين بسبب عودة تفشى كوفيد-19 هناك.





وقال المتحدث باسم الوزارة "ليم سو-سوك" - فى تصريح اليوم الخميس، وفقا لوكالة الأنباء الكورية "يونهاب" - إن سول أوضحت لبكين عبر القنوات الدبلوماسية أنه يجب ألا تكون هناك قيودا على الدخول على أساس أى عوامل أخرى غير تلك العوامل الخاصة بإجراءات الحجر الصحى لفيروس كورونا، مشددا على أن إجراءات مكافحة الفيروس التى اتخذتها حكومة كوريا الجنوبية ضد القادمين من الصين كانت قرارًا يستند إلى أسس علمية لحماية شعبها. يذكر أن كوريا الجنوبية كانت قد شددت مؤخرًا القيود على المسافرين القادمين من الصين، وأوقفت إصدار التأشيرات قصيرة الأجل للمواطنين الصينيين حتى نهاية هذا الشهر، وطالبت المسافرين من الصين بالخضوع لاختبار فيروس كورونا قبل وبعد الوصول إلى البلاد، وردا على ذلك أعلنت الصين هذا الأسبوع تعليق خدمة التأشيرات قصيرة الأجل، وإلغاء إعفاء الكوريين الجنوبيين من تأشيرة العبور فى أرضها، ضد ما وصفته بقيود الدخول التمييزية.

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