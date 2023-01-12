روسيا تحظر دخول 36 شخصية بريطانية إلى أراضيها

جدة - نرمين السيد - وقالت وزارة الخارجية الروسية، إنها أدرجت 36 شخصية من بريطانيا فى "القائمة السوداء"، من بينهم عدد من أعضاء مجلس الوزراء وممثلى وكالات حماية القانون والسلك الصحفى.

وأضافت الوزارة فى بيانها اليوم، "بسبب النهج المعادى لروسيا الذى تسلكه الحكومة البريطانية، التى تواصل بنشاط تطبيق آلية العقوبات الشخصية وتقوم بحملة دعائية مكثفة بهدف تشويه سمعة بلادنا وعزلها على الساحة الدولية، فقد تقرر إدراج بشكل إضافى بعض أعضاء مجلس الوزراء البريطانى وبعض ممثلى الهيئات الأمنية وكذلك بعض الصحفيين فى قائمة العقوبات الروسية. بشكل إجمالى شملت العقوبات الروسية الجديدة 36 شخصا من المواطنين البريطانيين".

وشددت الوزارة الروسية، على أن "لندن ترفض بشكل متعمد الحوار الخلاق والبناء، وتواصل التمسك بخط المواجهة بالتعاون مع واشنطن، وتنشر معلومات كاذبة عن روسيا، وتثير الروسفوبيا".

وتابعت الوزارة: "نحن مضطرون للتذكير بأن التصرفات العدائية والخطاب العدوانى من جانب المسؤولين البريطانيين لن يبقى بدون رد فعل روسى مناسب.

وفى ديسمبر الماضى، أعلنت الحكومة البريطانية، عن حزمة جديدة من العقوبات ضد عدد من كبار المسؤولين العسكريين الروس، ردا على الضربات الروسية المستمرة على البنية التحتية المدنية فى أوكرانيا.