العالم اليوم - الين يقفز والدولار يستقر قبيل بيانات التضخم الأميركية

انتم الان تتابعون خبر الين يقفز والدولار يستقر قبيل بيانات التضخم الأميركية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 12 يناير 2023 01:20 مساءً - تلقى الين دعما في تعاملات الخميس من توقعات بقيام بنك اليابان بمراجعة تداعيات سياسته النقدية الميسرة، بينما تماسك الدولار قرب أدنى مستوى في سبعة أشهر مقابل اليورو قبيل إعلان بيانات التضخم الأميركية اليوم.

وارتفع الين الياباني 0.8 بالمئة ليسجل أعلى مستوى في الجلسة عند 131.36 مقابل الدولار في المعاملات الآسيوية، بعد تقرير لصحيفة يوميوري ذكر أن بنك اليابان سيراجع تداعيات سياسته النقدية الميسرة في اجتماع السياسة النقدية في الأسبوع المقبل، وقد يتخذ خطوات إضافية لتصحيح أي خلل في منحنى العائد.

وسجل الين في أحدث تداول 131.70 مقابل الدولار.

وزاد مؤشر الدولار 0.1 بالمئة إلى 103.25 ولم يبتعد كثيرا عن أدنى مستوياته في سبعة أشهر عند 102.93 بلغها هذا الأسبوع.

وانخفض الجنيه الإسترليني 0.1 بالمئة إلى 1.2140 دولار، كما تراجع اليورو 0.1 بالمئة إلى 1.0747 دولار بعد بلوغ أعلى مستوى في سبعة أشهر عند 1.07765 في الجلسة السابقة.

وانخفض الدولار الأسترالي 0.2 بالمئة إلى 0.6893 دولار. ونزل الدولار النيوزيلندي 0.3 بالمئة إلى 0.6344 دولار.

وجرى تداول اليوان الصيني في المعاملات الخارجية عند 6.7589 مقابل الدولار بعد بلوغ أعلى مستوى في خمسة أشهر عند 6.7545 مقابل الدولار في وقت سابق من الجلسة.

وبالنسبة للعملات الرقمية ارتفعت بتكوين لخامس يوم على التوالي وسجلت أعلى مستوى خلال شهر عند 18370 دولارا.