العالم اليوم - مبيعات السيارات الروسية تهوي بـ59 بالمئة في 2022

انتم الان تتابعون خبر مبيعات السيارات الروسية تهوي بـ59 بالمئة في 2022 من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 12 يناير 2023 01:20 مساءً - هوت مبيعات السيارات الروسية بنسبة 58.8 بالمئة في 2022، بحسب ما ذكرته رابطة الأعمال الأوروبية الخميس.

كانت صناعة السيارات في روسيا واحدة من أكثر القطاعات تضررا في الاقتصاد بعد فرض العقوبات الغربية العام الماضي على خلفية العمليات العسكرية لموسكو في أوكرانيا.

وقالت الرابطة إن المبيعات تراجعت 50.2 بالمئة في ديسمبر منفردا.

وانكمش الاقتصاد الروسي في الربع الثالث من العام الماضي بنحو 4 بالمئة، مع استمرار تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية والعقوبات الغربية على موسكو، وذلك بعد انكماشه بنسبة 4.1 بالمئة في الربع الثاني.

وتتوقع وزارة الاقتصاد الروسية انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنحو 2.9 بالمئة في 2022، فيما يتوقع البنك المركزي انكماش الاقتصاد بنسبة تتراوح ما بين 3 إلى 3.5 بالمئة، قبل أن يستأنف الاقتصاد نموه في 2023.