الفيضانات تشرد الآلاف فى الفلبين

جدة - نرمين السيد - وقال مسؤولون محليون للصحفيين، إن موظفى مكتب المدينة للحد من مخاطر الكوارث وإدارتها وفرق الإنقاذ من الشرطة المحلية ومكتب الحماية من الحرائق، قاموا بنقل السكان المتضررين من الفيضانات إلى مواقع الإجلاء فى مناطق أعلى، حسبما ذكرت صحيفة "فيل ستار" الفلبينية.

ووفقا لموظفى الحد من مخاطر الكوارث، تم إنقاذ معظم سكان قرى ليمو-أوك وماليجايا ومالينيس وماتيباى وسينيجال فى مدينة لاميتان من قراهم التى غمرتها الفيضانات.

وصرح عمدة مدينة لاميتان رودريك فوريجاى، اليوم الخميس، بأنه تم البدء فى تزويد السكان النازحين بسبب الفيضانات بمواد الإغاثة.

واجتاحت الفيضانات، التى تسببت فيها الأمطار الغزيرة، 12 قرية فى مدينة إيزابيلا، أمس الأربعاء، مما أجبر آلاف السكان على النزوح إلى مناطق آمنة.