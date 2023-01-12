الدفاع الأوكرانية: المعركة فى سوليدار مستمرة

جدة - نرمين السيد - وكانت القوات الروسية قد أعلنت الثلاثاء، سيطرتها على مدينة سوليدار، معتبرة ذلك أهم انتصار عسكرى تحققه فى أوكرانيا منذ الصيف الماضى خلال المواجهات بين الطرفين فى إطار العملية العسكرية الروسية الخاصة التى بدأت أواخر فبراير من العام الماضى.

يشار إلى أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، قد أمر فى 24 فبراير الماضى، ببدء عملية عسكرية خاصة فى أوكرانيا، مشيرا إلى أن هذه العملية جاءت استجابة لطلب المساعدة من رؤساء دونباس.

وشدد بوتين، على أن موسكو ليس لديها أى خطط لاحتلال الأراضى الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.