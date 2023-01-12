المجر: على الناتو البقاء خارج الحرب الأوكرانية

جدة - نرمين السيد - وفى حديثها خلال اجتماع مع السفراء الأجانب فى العاصمة بودابست، لفتت نوفاك إلى أنه ينبغى فى مثل هذه الأمور، الاسترشاد بالاعتبارات البراجماتية.

وقالت "إن النزاع المسلح فى أوكرانيا مستمر منذ حوالى عام"، مبينة أنه "يجب أن نكون واقعيين فى هذه القضية ولكن يجب أن نفكّر أيضا فى بقاء أوروبا. ويجب أن يبقى الناتو خارج الحرب".

وأردفت: "لا تدعوا العواطف تسيطر وتندفع نحو الصراع".

كما شدّدت فى مخاطبتها السفراء على أن بلادها تعتمد على مبدأ التفاهم مع الدول الأخرى. معتبرة أن الثقافات المختلفة تتخذ قرارات مختلفة وبطرق مختلفة، لكن هنجاريا تحترمها. وفى المقابل، تتوقع من الآخرين نفس الشيء، أى احترام ثقافتها وقراراتها.

الجدير بالذكر أنه منذ بداية النزاع الأوكرانى، أدانت بودابست "تصرفات" روسيا، لكنّها على عكس دول الناتو الأخرى، رفضت تزويد كييف بالأسلحة.