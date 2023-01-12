خبير يكشف لـ «القاهرة الإخبارية» تفاصيل أزمة صرف أموال الخزانة بـ لندن

جدة - نرمين السيد - وقال "متولى"، خلال ظهوره فى برنامج "صباح جديد"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، عبر خاصية "زووم"، إن الحكومة البريطانية حتى ترفع من المرتبات والدعم لإنهاء الإضرابات العمالية، يجب أن تكون لديها خطة للصرف.

وأضاف الخبير الاقتصادى، أن الأوضاع الاقتصادية الحالية فى بريطانيا، لا تسمح بالمرة بأى زيادات فى الصرف من الخزانة، ما يعنى صعوبة التفاوض بين الحكومة البريطانية والنقابات العمالية.

وتابع، أن زيادة الصرف من الخزانة، سيؤدى إلى زيادة التضخم، وهو ما يتعارض مع سياسة البنك المركزى البريطاني، الذى يسعى لتقليل التضخم فى الوقت الحالى.

واستطرد، أن الحكومة البريطانية كانت قد أعلنت سابقا عن وضعها لخطة اقتصادية، تعمل على تقليل الإنفاق مع دعم محدودى الدخل لكن بشكل مستهدف، وذلك من أجل تقليل التضخم.