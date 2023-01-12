جدة - نرمين السيد - وقال "متولى"، خلال ظهوره فى برنامج "صباح جديد"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، عبر خاصية "زووم"، إن الحكومة البريطانية حتى ترفع من المرتبات والدعم لإنهاء الإضرابات العمالية، يجب أن تكون لديها خطة للصرف.
وأضاف الخبير الاقتصادى، أن الأوضاع الاقتصادية الحالية فى بريطانيا، لا تسمح بالمرة بأى زيادات فى الصرف من الخزانة، ما يعنى صعوبة التفاوض بين الحكومة البريطانية والنقابات العمالية.
وتابع، أن زيادة الصرف من الخزانة، سيؤدى إلى زيادة التضخم، وهو ما يتعارض مع سياسة البنك المركزى البريطاني، الذى يسعى لتقليل التضخم فى الوقت الحالى.
واستطرد، أن الحكومة البريطانية كانت قد أعلنت سابقا عن وضعها لخطة اقتصادية، تعمل على تقليل الإنفاق مع دعم محدودى الدخل لكن بشكل مستهدف، وذلك من أجل تقليل التضخم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر خبير يكشف لـ «القاهرة الإخبارية» تفاصيل أزمة صرف أموال الخزانة بـ لندن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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