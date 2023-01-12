الأمير هارى يهاجم الصحف البريطانية

جدة - نرمين السيد - انتقد الأمير هارى، ردود الفعل على مذكراته التى حققت مبيعات قياسية، مبديا استياءه للغاية من "الكذبة" بأنه تفاخر بقتله 25 شخصًا فى أفغانستان عندما كان قائدًا لطائرة هليكوبتر عسكرية، وفقا لقناة "القاهرة الإخبارية".





وقال الأمير هارى، فى مذكراته، "إن ما حدث كان فى فترة خدمته فى أفغانستان، الأولى كمراقب جوى فى 2008/2007 والثانية فى 2012 عندما كان مساعد طيار فى طائرات هليكوبتر أباتشى الهجومية".

وهاجمت الصحف البريطانية، وعسكريون بريطانيون سابقون، الأمير هارى، بسبب قرار الإعلان عن عدد الذين قتلهم، قائلين إن ذلك قد يعرضه هو وآخرين لخطر الانتقام.

وأكد الأمير هارى، فى حديثه إلى المحاور الأمريكى ستيفن كولبير فى برنامج "ذا ليت شو"، أن الصحافة أخرجت كشفه عن السياق، قائلًا "أخطر كذبة قالوها هى أننى تفاخرت بطريقة ما بعدد الأشخاص الذين قتلتهم فى أفغانستان".

وأعلن ناشر مذكرات هارى، أن كتاب "سبير"، أصبح أسرع كتاب غير روائى مبيعًا فى بريطانيا على الإطلاق.

وتركز الصحافة البريطانية منذ أيام، على ما كشفه الأمير هارى فى مذكراته عن حياته وأفراد العائلة الملكية الآخرين واتهامه لهم "بالتعاون مع الشيطان"، أو الصحافة الصفراء على حد وصفه، لتحسين سمعتهم على حساب سمعته هو وزوجته ميجان.

وباعت الطبعة الإنجليزية من "سبير" أكثر من 1.43 مليون نسخة من جميع الأشكال والإصدارات فى الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا فى اليوم الأول من نشرها.

وقال هارى: "لن أكذب أن الأيام القليلة الماضية كانت مؤلمة وصعبة".