العالم اليوم - الصندوق السيادي السعودي يستثمر بشركة ترفيه في كوريا الجنوبية

انتم الان تتابعون خبر الصندوق السيادي السعودي يستثمر بشركة ترفيه في كوريا الجنوبية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 12 يناير 2023 11:16 صباحاً - أعلنت شركة التكنولوجيا العملاقة (كاكاو كورب)، الخميس، أن وحدتها (كاكاو إنترتينمنت) جذبت استثمارا بقيمة 1.2 تريليون وون (966.27 مليون دولار) من صندوقي ثروة سياديين رائدين، فيما يمثل أكبر تمويل خارجي في شركة محتوى بكوريا الجنوبية.

ونقلت صحيفة (كوريا إيكونوميك ديلي) المحلية اليوم الخميس عن مصادر مصرفية استثمارية لم تسمها أن كلا من صندوق الاستثمارات العامة السعودي وشركة حكومة سنغافورة للاستثمار (جي.آي.ٍسي) قررا استثمار 600 مليار وون في شركة الترفيه.

إلا أن كاكاو لم تذكر في بيانها اسمي الصندوقين. ولم يصدر حتى الآن تعقيب عن الجانب السعودي أو السنغافوري.

ويرى المحللون أن هذه الخطوة تعكس توقعات المستثمرين المتفائلة إزاء إمكانية نمو المحتوى الكوري وقدرته على "الصمود في وجه الركود" في وقت أدت فيه التوقعات الاقتصادية الضعيفة إلى شح السيولة في العديد من القطاعات الأخرى.

وارتفعت أسهم شركة كاكاو كورب بواحد في المئة في التعاملات المبكرة، متجاوزة الأداء العام بالسوق التي تشهد صعودا 0.2 بالمئة.

وكشف صندوق الاستثمارات العامة السعودي الخميس أنه رفع حصته في شركة نينتندو اليابانية المحدودة من 5.01 بالمئة إلى 6.07 بالمئة.

وعزز الصندوق مؤخرا انكشافه على صناعة ألعاب الفيديو باليابان، إذ استحوذ على حصص في شركات ألعاب الفيديو نيكسون وكابكوم وكوي تيكمو.