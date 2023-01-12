القاهرة الإخبارية: أمريكا تتوقع عودة الحركة الجوية لطبيعتها اليوم

جدة - نرمين السيد - توقعت شركات طيران أمريكية عودة الحركة الجوية لطبيعتها اليوم الخميس، وذلك بعد العطل الذى تسبب فى وقف حركة الملاحة الجوية، جاء ذلك خلال نبأ عاجل أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".





وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، قد أعلنت أن وزير النقل، بيت بوتيجيج، أبلغ الرئيس جو بايدن، بعدم وجود دليل يفيد بأن المشكلة التى طرأت على أنظمة الحواسيب فى المطارات الأمريكية، وتسببت فى تعطل حركة الملاحة الجوية نحو ساعة ونصف تقريبا، جاءت نتيجة هجوم سيبرانى. يشار إلى أن العطل الذى أعلنت عنه إدارة الطيران الفيدرالية تسبب فى تأجيل آلاف الرحلات داخل وخارج الولايات المتحدة.

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