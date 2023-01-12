جدة - نرمين السيد - وأكدت الهيئة، أنه تم تسجيل أول إصابة بمتغير "أوميكرون" الفرعى شديد العدوى فى مقاطعة بينزا، خلال برنامج مراقبة بيانات تسلسل جينوم الفيروس التاجى المستجد.
وأشارت إلى أنه -فى الوقت الحاضر- سجلت فى روسيا مجموعة واسعة من متغيرات "أوميكرون" الفرعية، ولكن يبقى المتغير "ВА.5" الأكثر انتشارا، أما متغير "دلتا" الذى انتشر على نطاق واسع فى النصف الثانى من عام 2021، فقد اكتشف فى حالات معدودة فى خريف العام الماضى ولم تسجل أى إصابة ببقية المتغيرات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر روسيا تسجل أول إصابة بمتحور أوميكرون الجديد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.