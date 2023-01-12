أوكرانيا تشن 20 غارة على مواقع روسية خلال 24 ساعة

جدة - نرمين السيد - وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية -فى بيان، نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية، اليوم الخميس- أن الجنود الأوكرانيين أسقطوا يوم أمس مروحية روسية من طراز (Ka-52)، وطائرتى استطلاع بدون طيار من طراز (أورلان-10)، فيما صدت القوات الأوكرانية هجمات روسية على 12 بلدة مُحتلة.

وأضافت أن القوات الروسية شنت يوم أمس أيضًا أربع ضربات صاروخية على أهداف مدنية فى بلدتى ليمان وتشاسيف يار بدونيتسك، و23 غارة جوية، بالإضافة إلى ذلك، استخدم الروس أنظمة إطلاق صواريخ متعددة 69 مرة فى مواقع أخرى، ولا يزال التهديد بضربات جوية وصاروخية قائما على كامل أراضى أوكرانيا.

وتابعت أن فى منطقة ليمان هاجمت روسيا تيرنى فى منطقة خاركيف وكذلك ماكييفكا وبلوشانكا ونيفسكى وتشيرفووبيفكا وكريمينا وغيرها من البلدات التابعة لمنطقة لوجانسك، أما فى باخموت، استخدم الروس الدبابات وقذائف الهاون والمدفعية لقصف مستوطنات سبيرن وفييمكا وبيرستوف وبيلوهوريفكا وروزدوليفكا وتشاسيف يار وإيفانيفسكى وكليششيفكا ودروزبا فى منطقة دونيتسك.