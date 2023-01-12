جيل بايدن تجرى عملية جراحية لاستئصال سرطان جلدى

جدة - نرمين السيد - وقال الدكتور كيفين أوكونور، طبيب الرئيس جو بايدن فى تصريحات نقلتها وكالة أنباء "أسوشيتد برس" الأمريكية، إن الفحوصات أظهرت أن الآفة الموجودة على العين اليمنى لجيل بايدن والآفة المكتشفة حديثًا على صدرها هما سرطان الخلايا القاعدية.
ووفقًا لتقرير أوكونور، تم استئصال الآفة الموجودة على جفنها الأيسر بالكامل، وتم إرسالها للفحص المجهرى.
ويعد سرطان الخلايا القاعدية أكثر أنواع سرطان الجلد شيوعًا ولكنه أيضًا أكثر أشكال سرطان الجلد قابلية للشفاء خاصةً عند اكتشافه مبكرًا.
يجدر الإشارة إلى إنه سرطان بطيء النمو وعادة ما يقتصر على سطح الجلد ويمكن للأطباء دائمًا إزالته بالكامل، ونادرًا ما يتسبب فى مضاعفات خطيرة أو يهدد الحياة.
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