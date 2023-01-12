العالم اليوم - السودان يخفض أسعار البنزين والديزل لشهر يناير

انتم الان تتابعون خبر السودان يخفض أسعار البنزين والديزل لشهر يناير من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 12 يناير 2023 10:18 صباحاً - قررت وزارة الطاقة السودانية خفض أسعار الوقود لشهر يناير اعتبارا من صباح الخميس، بحسب ما ذكرته وكالة السودان للأنباء.

وخفضت الوزارة السعر المحلي للجازولين (الديزل) إلى 628 جنيها سودانيا (1.11 دولار) من 660 جنيها الشهر الماضي وخفضت سعر البنزين إلى 506 جنيهات من 620 جنيها.

وكان معدل التضخم في السودان تراجع إلى 88.83 بالمئة في نوفمبر الماضي، وذلك للشهر الثامن على التوالي، وذلك مقابل 102.6 بالمئة في أكتوبر.

ولا يزال التضخم في السودان عند مستويات مرتفعة، لكن أسعار المستهلك المسجلة في نوفمبر الماضي، تبقى أفضل بكثير من تلك التي شهدتها البلاد في يوليو 2021، حين سجلت أسعار المستهلك 422.8 بالمئة.

وفي فبراير 2021، حررت الحكومة عملتها الوطنية جزئيا، فأدى ذلك إلى ارتفاع سعر الدولار إلى حوالي 573 جنيها حاليا مقابل 55 جنيها (السعر الرسمي قبل التعويم).

وأدى انهيار أسعار صرف العملة المحلية، وشح إمدادات السلع والنقد الأجنبي، إلى قفزة في أسعار السلع والخدمات في السودان.

ويعاني السودان من أزمات متجددة في الخبز والطحين والوقود وغاز الطهي، نتيجة ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه في الأسواق الموازية، بالإضافة إلى التوترات السياسية.