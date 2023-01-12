العالم اليوم - شركات طيران أميركية تتوقع عودة العمليات إلى طبيعتها اليوم

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 12 يناير 2023 10:18 صباحاً - قالت شركات طيران أميركية إنها تتوقع عودة العمليات إلى طبيعتها اليوم الخميس، بينما تكثف إدارة الطيران الفيدرالية جهودها لمعرفة سبب العطل الإلكتروني الذي أدى إلى توقف رحلات الطيران فضلا عن الحيلولة دون تكراره.

وأمس الأربعاء، أرجئت أو ألغيت أكثر من 11300 رحلة طيران أميركية، وفقا لموقع "فلايت أوير" الإلكتروني.

وهذا هو أول توقف عام على مستوى الولايات المتحدة الأميركية لرحلات الطيران في نحو 20 عاما.

وقالت شركات كبيرة منها دلتا إيرلاينز ويونايتد إيرلاينز وساوث ويست إيرلاينز إنها تتوقع عودة العمليات إلى طبيعتها اليوم الخميس.

وحال العطل الإلكتروني في إدارة الطيران الفيدرالية دون إصدار المطارات التحذيرات المحدّثة المرتبطة بالسلامة التي تنبه الطيارين من مخاطر محتملة مثل إغلاق مدارج الطائرات أو تعطل المعدات أو أعمال البناء، الأمر الذي أدى إلى توقف الرحلات مؤقتا.

وذكر مسؤولون في الإدارة الفيدرالية أن مراجعة مبدئية للواقعة خلصت إلى وجود ملف تالف في قاعدة البيانات، لكنهم أضافوا أنه لا يوجد أي أدلة على هجوم إلكتروني وأن التحقيقات مستمرة.

وقال أشخاص مطلعون على المراجعة، طلبوا عدم كشف هوياتهم، إن هذا الملف نفسه عطل النظامين الأساسي والاحتياطي.