القاهرة الإخبارية: استشهاد فلسطينى برصاص الاحتلال شمال القدس

جدة - نرمين السيد - وبحسب القناة الإخبارية، فأن جنودا إسرائيليين استهدفوا سمير أصلان (45 عاما) بعد محاولته الدفاع عن نجله رمزى خلال اعتقاله، ضمن حملة اعتقالات نفذتها قوات الاحتلال بمخيم قلنديا اليوم.
يشار إلى أنه باستشهاد أصلان يرتفع عدد الشهداء الفلسطينيين برصاص جيش الاحتلال خلال الساعات الـ24 الماضية إلى ثلاثة.
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