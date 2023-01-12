روسيا تعلن عقد جلسة بمجلس الأمن لمناقشة أزمة أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وأضاف بوليانسكى- على قناته فى تيلجرام- "لن أتوسع فى الكلام عما سيحدث فى مجلس الأمن بطلب منا حول أوكرانيا فى 17 يناير.. ليبقى خصومنا فى حالة غموض فى الوقت الحالى حول ما سيحدث".

وأشار إلى أن روسيا ستعقد يوم 20 يناير جلسة غير رسمية لمجلس الأمن الدولى حول قصف أراضى دونباس فى ديسمبر الماضى، مضيفًا أنه سيتم خلال الجلسة تقديم وقائع وتقارير مرفقة بفيديو وصور.