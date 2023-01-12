أمريكا.. توقف حركة الطيران يتسبب فى تأجيل 9 آلاف رحلة وإلغاء 1200

وقال رامى جبر مراسل "القاهرة الإخبارية" من واشنطن، إن هناك أكثر من 9 آلاف رحلة جوية تم تأجيلها بسبب هذه الأزمة التى لم تستمر سوى ساعة ونصف فقط، وهناك 1200 رحلة تم إلغاؤها.
وأضاف، فى رسالة لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن العطل انتهى وتم إصلاحه، والحديث الآن عن التحقيقات الخاصة بأسباب العطل، وأن الهجوم السيبرانى ليس مستبعدا، وإن كان قد تم استبعاده من قِبل المسؤولين الأمريكيين، مثل وزير النقل الأمريكى بيت بوتجيج، والمتحدثون باسم البيت الأبيض بأكثر من مناسبة قالوا إن الهجوم السيبرانى مستبعد والتحقيقات مستمرة.
وأشار "جبر" إلى أن التحقيقات مستمرة فى أكثر من جهة، فلجنة التجارة فى الكونجرس تحقق فى الواقعة بالإضافة إلى إدارة النقل وهيئة الطيران المدنى وجهات تحقيق أخرى تقوم بالتحقيق للوقوف على الأسباب.
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