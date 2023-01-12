انفجار يستهدف رتلا للتحالف الدولى فى العراق

جدة - نرمين السيد - وقال مصدر أمنى- فى تصريح لقناة "السومرية نيوز" الإخبارية- إن "عبوة ناسفة انفجرت فى رتل دعم لوجستى تابع للتحالف الدولى أثناء مروره بمنطقة التاجى فى العاصمة بغداد".
وأضاف المصدر أن الانفجار لم يتسبب بأى إصابات بشرية أو أضرار مادية، لافتا إلى أن "الرتل أكمل مسيره باتجاه وجهته المقصودة".
كما أعلنت الاستخبارات العسكرية العراقية إلقاء القبض على 7 إرهابيين فى محافظات الأنبار وكركوك وبغداد وغربى نينوى مطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة (4 إرهاب) فى مناطق الرمادى وراوة والمحمودية وزمار والدورة و29 متهما بقضايا متنوعة فى مناطق متفرقة من المحافظات.
ولفت البيان إلى أنه تم تسليم الإرهابيين إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
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