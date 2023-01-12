الولايات المتحدة تشيد بإعلان أوغندا بشأن فيروس إيبولا

جدة - نرمين السيد - وأصدرت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بيانًا على موقعها الإلكترونى قالت فيه: "نشيد بالحكومة الأوغندية فى قيادتها للجهود المبذولة لوضع حد سريع لانتشار فيروس الإيبولا الذى أدى إلى تفشى المرض، وهو إنجاز كبير فى مثل هذا الوقت القصير".

وأشارت البيان إلى أن الولايات المتحدة سارعت إلى دعم استجابة الحكومة الأوغندية من خلال المساعدة الفورية والمنقذة للحياة لشعب أوغندا مما ساعد على احتواء تفشى المرض من الانتشار عبر الحدود.

وقدمت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أكثر من 22 مليون دولار لجهود الاستجابة فى أوغندا بما فى ذلك المساهمات من صندوق احتياطى الطوارئ الخاص بتفشى الأمراض المعدية.