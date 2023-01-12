واشنطن: العطل الذى تسبب فى توقف حركة الطيران ليس هجوما سيبرانيا

جدة - نرمين السيد - ووفقا لقناة "الحرة" الأمريكية، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، إن وزير النقل، بيت بوتيجيج، أبلغ الرئيس جو بايدن، بعدم وجود دليل يفيد بأن المشكلة التى طرأت على أنظمة الحواسيب فى المطارات الأمريكية، وتسببت فى تعطل حركة الملاحة الجوية نحو ساعة ونصف تقريبا، جاءت نتيجة هجوم سيبرانى.

وأوضح الوزير أن إصدار قرار وقف جميع الرحلات الجوية فى الولايات المتحدة جاء لضرورات السلامة، مضيفا أنه تم استئناف الرحلات الجوية بعد أن تأكدت إدارة الطيران الفيدرالية أن كل شيء يسير على ما يرام.

يشار إلى أن العطل الذى أعلنت عنه إدارة الطيران الفيدرالية تسبب فى تأجيل آلاف الرحلات داخل وخارج الولايات المتحدة.

يشار إلى أن العطل الذى أعلنت عنه إدارة الطيران الفيدرالية تسبب فى تأجيل آلاف الرحلات داخل وخارج الولايات المتحدة.